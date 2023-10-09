Тяжелая ночь в Ашкелоне

Ночью 9 октября, израильский город Ашкелон подвергся массированному ракетному обстрелу из Сектора Газа.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что только за минувшие сутки по Израилю было выпущено более 3000 ракет.

В результате непрерывного огня боеприпасы системы противоракетной обороны "Железный купол" значительно истощились. В связи с этим Тель-Авив обратился к США за помощью в увеличении поставок.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.