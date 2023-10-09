Трупы на улицах Сдерота и вокруг полицейского участка

Израильский город Сдерот расположен всего в километре от границы с сектором Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в субботу он был захвачен палестинскими боевиками, которые прорвали пограничные заграждения и проникли на территорию еврейского государства. Здесь погибло много мирных жителей.

На этих кадрах израильские солдаты собирают трупы полицейских, убитых экстремистами при захвате полицейского участка.