https://news.day.az/world/1604897.html Трупы на улицах Сдерота и вокруг полицейского участка - ВИДЕО
Трупы на улицах Сдерота и вокруг полицейского участка - ВИДЕО
Израильский город Сдерот расположен всего в километре от границы с сектором Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в субботу он был захвачен палестинскими боевиками, которые прорвали пограничные заграждения и проникли на территорию еврейского государства. Здесь погибло много мирных жителей.
На этих кадрах израильские солдаты собирают трупы полицейских, убитых экстремистами при захвате полицейского участка.
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