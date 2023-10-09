https://news.day.az/world/1604900.html Очередной ракетный удар по Израилю из сектора Газа - ВИДЕО
Очередной ракетный удар по Израилю из сектора Газа - ВИДЕО
ПВО "Железный купол" в Тель-Авиве отрабатывает пока с высокой эффективностью (на видео), в городах Ашкелон (на видео) и Сдерот эффективность израильских ПВО значительно ниже.
Арабские ТГ-каналы сообщают о поражении скопления бронетехники ЦАХАЛ близ Сдерота несколькими ракетами, но видеоподтверждения нет, по крайней мере пока...
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре