Израильская армия отчиталась о сотнях пораженных целей в секторе Газа

Израильская армия прошлой ночью нейтрализовала в Секторе Газа более 500 целей, принадлежащих радикалам группировок ХАМАС и "Исламский Джихад".

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Сообщается, что за ночь истребители и вертолеты израильской армии, а также артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам группировок.

По информации газеты "The Times of Israel", борьба с радикалами продолжается в 6 районах юга Израиля, на границе с Сектором Газа.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Ранее мы писали о том, что армия Израиля ведет бои на юге страны.