https://news.day.az/world/1604918.html США придумали способ не допустить «агрессии Ирана»
США придумали способ не допустить «агрессии Ирана»
Власти США придумали, как при помощи истребителей не допустить "агрессии Ирана" - они планируют отправить дополнительно 20-25 самолетов F-35 и F-15 на Ближний Восток, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Еще одной целью переброски эскадрильи назвали попытку сдерживания боевых действий в пределах границ Израиля, отметил телеканал. Точная дата появления истребителей на Ближнем Востоке не называется.
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