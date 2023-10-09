США придумали способ не допустить «агрессии Ирана»

Власти США придумали, как при помощи истребителей не допустить "агрессии Ирана" - они планируют отправить дополнительно 20-25 самолетов F-35 и F-15 на Ближний Восток, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще одной целью переброски эскадрильи назвали попытку сдерживания боевых действий в пределах границ Израиля, отметил телеканал. Точная дата появления истребителей на Ближнем Востоке не называется.