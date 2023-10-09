Иран отвергает причастность к событиям в Израиле
Исламская республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Amwaj.media сообщило иранское постпредство при ООН.
"Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - говорится в заявлении постпредства.
В нем также утверждается, что сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".
Ранее мы писали о том, что израильская армия отчиталась о сотнях пораженных целей в секторе Газа.
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