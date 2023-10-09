Франция готовится к крупнейшей забастовке

Ведущие профсоюзы Франции "Всеобщая конфедерации труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) призвали работающих граждан страны к общенациональной забастовке 13 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом руководители данных организаций сообщили в совместном интервью газете La Tribune Dimanche.

"Мы призываем трудящихся проводить забастовку повсюду 13 октября, чтобы оказать давление на работодателей. Единственное ограничение - никакого физического насилия", - отметила глава CGT Софи Бине.

По словам генерального секретаря CFDT Марилиз Леон, 13 октября "необходимо действовать ответственно, не выходя за рамки".

Бине и Леон добавили, что основными требованиями в этот день забастовок и демонстраций будут "повышение заработной платы и установление равенства в оплате труда между мужчинами и женщинами".

Сообщается, что в день протеста профсоюзов следует ожидать перебои с движением поездов и общественного транспорта в Париже и других городах. Не исключены отмены и задержки рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров. Также уведомления об участии в забастовке подали в местные органы власти ассоциации учителей и врачей при СGT и СFDT.