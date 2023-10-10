Южная Америка переживает одну из самых сильных засух в своей истории

По официальным оценкам, главная река региона, Негро, достигла самого низкого уровня с начала регистрации в сентябре.

Приток, ведущий в Тумбиру, практически пересох. Сейчас осталась только дорога без воды, по которой можно пройти пешком. В период с июля по август река начала пересыхать с необычной скоростью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.