https://news.day.az/world/1604930.html Южная Америка переживает одну из самых сильных засух в своей истории - ВИДЕО
Южная Америка переживает одну из самых сильных засух в своей истории - ВИДЕО
По официальным оценкам, главная река региона, Негро, достигла самого низкого уровня с начала регистрации в сентябре.
Приток, ведущий в Тумбиру, практически пересох. Сейчас осталась только дорога без воды, по которой можно пройти пешком. В период с июля по август река начала пересыхать с необычной скоростью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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