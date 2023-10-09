Сколько человек пострадало в результате нападения ХАМАС на Израиль?
В результате столкновений между Израилем и ХАМАС число пострадавших израильтян возросло до 2382 человек.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство здравоохранения Израиля.
Сообщается, что раненные госпитализированы.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре