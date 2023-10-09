Армения "прогуливает" учения ОДКБ в Кыргызстане

Совместные учения миротворческих сил стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2023" начались в Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба кыргызского Минобороны.

"Сегодня в Кыргызской Республике на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными целями учений являются совершенствование практических навыков органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ. Кроме того, мероприятия направлены на повышение слаженности воинских частей и подразделений.

"В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

В учениях задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих миротворческих сил из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Также участие принимают свыше 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.

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