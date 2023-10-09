Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции произошло 9 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным портала, все случилось в 6:28 по местному времени. Эпицентр был в 16 км к юго-западу от города Малатья с населением более 441 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.