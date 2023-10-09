https://news.day.az/world/1604943.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции произошло 9 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным портала, все случилось в 6:28 по местному времени. Эпицентр был в 16 км к юго-западу от города Малатья с населением более 441 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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