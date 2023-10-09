Турецкие ВС уничтожили большое количество террористов в Сирии и Ираке

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что за первую неделю октября турецкие военные ликвидировали более 150 членов террористических организаций в Сирии и Ираке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе комплексных операций ВВС, проведенных против целей террористов на севере Ирака и Сирии в период с 1 по 8 октября, было нейтрализовано более 150 террористов. Были уничтожены объекты и источники доходов организаций", - цитирует министра телеканал TRT.

Ранее мы писали о том, что турецкая армия уничтожила порядка 100 объектов РПК на севере Сирии.