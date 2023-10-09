В Армении накрыли группировку, незаконно перевозящую людей в США

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пресекла попытку незаконной миграции граждан страны в США, есть арестованные.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила СНБ Армении.

Было установлено, что несколько жителей Еревана с февраля по апрель 2023 года попытались незаконно отправить в США граждан Армении.

Участники мошеннической схемы выдали гражданам фальшивые документы о размере заработной платы, месте работы, квалификации, дипломы и свидетельства. Их "услуги" оценивались в $15 тыс.

По факту возбуждено уголовное дело, двое организаторов мошеннической схемы арестованы. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.