В Армении накрыли группировку, незаконно перевозящую людей в США
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пресекла попытку незаконной миграции граждан страны в США, есть арестованные.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила СНБ Армении.
Было установлено, что несколько жителей Еревана с февраля по апрель 2023 года попытались незаконно отправить в США граждан Армении.
Участники мошеннической схемы выдали гражданам фальшивые документы о размере заработной платы, месте работы, квалификации, дипломы и свидетельства. Их "услуги" оценивались в $15 тыс.
По факту возбуждено уголовное дело, двое организаторов мошеннической схемы арестованы. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
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