Армия обороны Израиля о затянувшейся битве с ХАМАС
Столкновение с ХАМАС длится дольше, чем ожидалось.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Ричард Хехт.
По его словам, несмотря на то, что с начала боевых действий прошло более 48 часов, борьба с боевиками ХАМАС на юге Израиля продолжается.
"Мы все еще воюем. В настоящее время бои продолжаются в 6 городах. Это война, масштабы другие",- добавил Р.Хехт.
Р.Хехт не назвал конкретных цифр, но отметил, что десятки израильтян были взяты в заложники.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".
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