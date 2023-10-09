НАТО выразила озабоченность похищением и убийствами граждан стран альянса в Израиле

НАТО "глубоко озабочена" похищением и убийствами граждан ее стран в ходе нападения сил ХАМАС на Израиль, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко озабочены сообщениями, что граждане нескольких государств НАТО были похищены и убиты в ходе нападений в Израиле", - заявил Джоанэ, выразив уверенность, что государства НАТО "обеспечат безопасность своих граждан".