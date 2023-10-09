https://news.day.az/world/1604983.html В Иране пенсионеры провели акцию протеста - ВИДЕО
В Иране пенсионеры провели акцию протеста - ВИДЕО
В иранском городе Шуш пенсионеры, работавшие в сфере социального обеспечения, провели акцию протеста.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
По информации, протестующие скандировали такие лозунги, как "Воровство соцобеспечения делает нас нищими!", "Мы слышали много лжи, не видели справедливости!", "Мы, пенсионеры, требуем своих прав!".
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