В Иране пенсионеры провели акцию протеста

В иранском городе Шуш пенсионеры, работавшие в сфере социального обеспечения, провели акцию протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

По информации, протестующие скандировали такие лозунги, как "Воровство соцобеспечения делает нас нищими!", "Мы слышали много лжи, не видели справедливости!", "Мы, пенсионеры, требуем своих прав!".