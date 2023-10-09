В Израиле будут мобилизованы сотни тысяч резервистов
Около 300 000 резервистов в Израиле будут мобилизованы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Подчеркивается, что резервисты будут задействованы в операции "Железные мечи".
Согласно информации, это крупнейшая мобилизация в истории Израиля.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".
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