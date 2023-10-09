Министр обороны Израиля о судьбе сектора Газа

Израиль полностью возьмет Газу в окружение.

Такой приказ дал министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Day.Az.

"Я приказал полностью взять в окружение Газу. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива", - заявил министр.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате более 700 человек погибли и 2 315 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".