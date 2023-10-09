https://news.day.az/world/1605015.html Состоится чрезвычайное заседание глав МИД ЕС по поводу ситуации в Израиле
Состоится чрезвычайное заседание глав МИД ЕС по поводу ситуации в Израиле
Состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель.
"Завтра я созываю чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и регионе", - сказал он.
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