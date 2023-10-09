Состоится чрезвычайное заседание глав МИД ЕС по поводу ситуации в Израиле

Состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель.

"Завтра я созываю чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и регионе", - сказал он.