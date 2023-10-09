Главы МИД Турции и Великобритании обсудили Ближний Восток

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как передает стамбульский корреспондент Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники.

В ходе беседы обсуждались события в Израиле и Палестине.