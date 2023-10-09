https://news.day.az/world/1605023.html Главы МИД Турции и Великобритании обсудили Ближний Восток
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили Ближний Восток
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Как передает стамбульский корреспондент Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники.
В ходе беседы обсуждались события в Израиле и Палестине.
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