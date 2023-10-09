Тегеран предостерегает от "неразумных" действий в адрес Ирана

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции предупредил, что любые "неразумные" действия в отношении страны встретят разрушительную реакцию, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Тот, кто угрожает Ирану, должен знать, что любое неразумное действие против Ирана встретит разрушительный ответ", - цитирует Канаани агентство Fars.

Ранее американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в движении ХАМАС и шиитской группировке "Хезболлах", которую поддержал Иран, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще летом начали помогать в планировании операции ХАМАС по вторжению в Израиль, разрешение на которое якобы было получено во время встреч в Бейруте 2 октября. В свою очередь, представительство Ирана при ООН отметило, что Тегеран не имеет ничего общего с нападением ХАМАС на Израиль.