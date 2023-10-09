Египет предлагает Израилю и ХАМАС обменяться пленными

Египет ждет ответа от израильской и палестинской сторон по инициативе об обмене пленными и временному прекращению огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, предложение подразумевает введение режима "временного прекращения огня до завершения обмена".

Ранее египетский новостной портал Sada El Balad сообщал, что палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе операции на территории Израиля, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах.

Как сообщил в комментарии газете Asharq Al-Awsat официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, египетский лидер "Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился с самого начала столкновений активизировать контакты со всеми сторонами". "Египет находится в прямом контакте с израильской и палестинской сторонами, а также с региональными и международными сторонами начиная с субботы и до сих пор, будь то на уровне президента или МИД и заинтересованных сторон", - подчеркнул Фахми.

Ранее мы писали о том, что Иран отвергает причастность к событиям в Израиле.