ФРГ приостановила запланированное финансирование гуманитарных проектов в Палестине

Германия приостановила выделение одобренных ранее средств на гуманитарные проекты на палестинских территориях в свете атаки движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Временно приостановлена [помощь]", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель ведомства сообщила, что Минэкономразвития одобрило на 2023 и 2024 годы около €125 млн, которые должны были пойти на реализацию гуманитарных проектов на палестинских территориях. По ее словам, теперь власти ФРГ собираются провести всеобъемлющую проверку целесообразности выделения этих средств.