Си Цзиньпин призвал США стабилизировать отношения с Китаем

Пекин и Вашингтон должны стабилизировать отношения и вывести их на новый уровень. С таким призывом к США обратился председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине, передает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Цель наших стран - стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху", - заявил китайский лидер.

По словам Си, историческая логика сосуществования Китая и США остается неизменной, как и стремление народов двух стран к обменам и сотрудничеству.