В Израиль просочились боевики из Ливана?

Армия Израиля зафиксировала в понедельник проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

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