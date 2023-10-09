https://news.day.az/world/1605085.html В Израиль просочились боевики из Ливана?
В Израиль просочились боевики из Ливана?
Армия Израиля зафиксировала в понедельник проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории. В этот район направлены военнослужащие Армии обороны Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Египет предлагает Израилю и ХАМАС обменяться пленными.
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