В ОПЕК повысили прогноз мирового спроса на нефть

К 2045 году мировой спрос на сырье увеличится на 16 процентов и достигнет уровня в 116 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, эксперты улучшили свой предыдущий прогноз примерно на 6 миллионов баррелей в день. Рост спроса на сырье будет обусловлен рядом факторов, включая повышенный интерес к топливу со стороны представителей автомобильной, нефтехимической и авиационной промышленностей, уточняется в отчете World Oil Outlook.

В то же время лидирующую роль по объемам потребления нефти сохранят за собой государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, спрос на сырье в Индии к 2045 году, по прогнозам ОПЕК, вырастет более чем вдвое - почти до 12 миллионов баррелей в день, а в Китае - на 26 процентов, или на 4 миллиона баррелей в сутки.