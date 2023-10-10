Франция надеется пережить зиму

Глава французского оператора газовых сетей GRTgaz, Тьерри Труве, заявил, что Франция лучше подготовлена к предстоящей зиме, чем год назад, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы должны нормально пережить зиму при двух условиях: сохранении "энергетической трезвости" на уровне прошлого года и стабильных поставок СПГ", - рассказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте компании в YouTube.

Чтобы избежать дефицита газа, необходимы стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и снижение энергопотребления.

Эксперт также отметил, что в настоящее время французские газовые хранилища заполнены на 95%, однако наблюдается замедление темпов заполнения из-за технических работ и снижения поставок из Норвегии.

Труве выразил надежду на скорейший ввод в эксплуатацию нового терминала хранения СПГ в Гавре, чтобы избежать дефицита газа.

В прошлом году Европа испытала энергетический кризис из-за сокращения поставок газа из России, что привело к введению плана по сокращению энергопотребления во Франции.

Ранее издание Monde сообщало, что ЕС в январе-июле закупил на 40% больше СПГ из России, чем до конфликта на Украине.

Франция является одним из главных потребителей российского СПГ. По данным минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта СПГ из России.

Франция располагает четырьмя терминалами СПГ в портах, способных принимать танкеры СПГ, а скоро должен быть открыт пятый терминал в Гавре.

Российский СПГ является одним из основных источников снабжения Франции, и в январе-июле 2023 года Евросоюз уже импортировал 10,9 млрд. куб. м российского СПГ.