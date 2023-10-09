В НАТО анонсировали скорую поставку Украине истребителей F-16

Несколько стран НАТО скоро поставят Украине истребители F-16, пообещал замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов и скоро последуют истребители F-16, - заявил он. - На последнем саммите (состоялся в Вильнюсе в июле - прим. ТАСС) страны НАТО договорились, что поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Джоанэ подчеркнул, что НАТО намерена оказывать все возможное содействие боевым действиям против России, подпитывая украинские попытки наступления. "Каждый метр, который сможет занять Украина, это один метр, который потеряет Россия", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что страны НАТО уже "подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них €1 млрд - на приоритетные поставки".

По его словам, с целью повышения своих способностей сдерживания и обороны против России, члены НАТО, за исключением США, повысят свои военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с показателями 2022 года.

"2023 год станет девятым по счету годом постоянного повышения военных расходов НАТО, в этом году мы ожидаем, что европейские страны НАТО и Канада повысят свои военные расходы на 8,3%", - сказал он.