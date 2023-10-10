Ситуация в мире пугает ООН

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди заявил, что ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По его словам, в текущий момент люди страдают, "гуманитариев просят собрать больше осколков в большем количестве уголков мира", которых просят делать это в одиночку в отсутствие политических решений.

Гранди призвал страны согласиться с тем, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за конфликтов или преследований, имеют права.

По его мнению, управление по делам беженцев ООН по-прежнему необходимо, возможно, больше, чем когда-либо.