В США призвали отказаться от танков Abrams

Соединенные Штаты в будущем могут отказаться от использования танков Abrams M1 из-за событий в Украине, которые выявили проблемы с сохранением военной техники в боевых действиях. Об этом пишет издание Asia Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести ... которые стали очевидными в войне в Украине", - говорится в тексте.

Кроме этого в материале отмечается, что танк требует сложного логистического обслуживания и запчастей, а также потребляет много топлива.

"M1 Abrams будет менее эффективным на будущих полях сражений", - подчеркивается в исследовании.