В Италии указали на риск роста цен на топливо

Министерство по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" указало на риск роста цен на топливо из-за обострения палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цена на бензин сегодня упала до €1,945", что говорит о продолжающемся "снижении стоимости топлива, которая за последние две недели упала на 5,3 евроцента, та же тенденция наблюдается и в отношении дизельного топлива", отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

"К сожалению, на эту тенденцию снижения цен может негативно повлиять турбулентность на рынках, вызванная нападением ХАМАС на Израиль и возможными последствиями, о чем также свидетельствует резкий рост цен на нефть марки Brent, которые сегодня превысили $87", - заявили в министерстве.

По словам главы ведомства Адольфо Урсо, нападение на Израиль создает "чрезвычайную ситуацию, которая рискует спровоцировать другие проблемы, например, в сфере энергетики".