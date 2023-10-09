При атаке на Израиль погибли 9 граждан США

Девять американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в эфире телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, я могу подтвердить, что девять американцев потеряли свои жизни в результате этих ужасающих атак. Мы находимся в тесном контакте с властями Израиля", - сказал он.

Миллер не уточнил точное число пропавших без вести американцев, но отметил, что проводятся операции по их поиску. "Число постоянно меняется. Есть пропавшие американцы, о которых нет никакой информации. Мы продолжим работать. Местоположение некоторых из них будет установлено. Мы полагаем, что, к сожалению, некоторые могли погибнуть", - добавил он.

Руководитель пресс-службы Госдепа также не смог подтвердить, были ли граждане США захвачены в плен боевиками палестинского движения ХАМАС.