В Нидерландах усилили меры безопасности вокруг еврейских школ и синагог

Нидерланды усилили меры безопасности вокруг еврейских учреждений, таких как школы и синагоги, в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи с членами кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, безопасности еврейских учреждений "уделяется особое внимание". При этом он отказался говорить о конкретных мерах.

Касаясь самого конфликта, Рютте подчеркнул, что "Нидерланды полностью признают право Израиля на самооборону". Все Нидерланды и в особенности еврейское сообщество шокированы и глубоко обеспокоены происходящим, добавил и. о. премьера, чьи слова приводит телеканал NOS.