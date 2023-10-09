https://news.day.az/world/1605117.html Арарат Мирзоян отказался участвовать в заседании Совета глав МИД СНГ
Арарат Мирзоян отказался участвовать в заседании Совета глав МИД СНГ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался участвовать в заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 12 октября в Бишкеке (Кыргызстан).
Как передает Day.Az, Армению будет представлять заместитель министра иностранных дел.
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