Десятки тысяч армян интересуются наркотиками

Более 50 тыс. армянских граждан подписаны на ТГ-каналы, продающие наркотики.

Как передает Day.Az, об этом заявил на заседании коллегии Следкома глава ведомства Аргишти Кярамян.

В рамках расследования уже выявлены 49 интернет-площадок для торговли наркотиками и обнаружено 6 помещений с лабораторным оборудованием, где изготавливали запрещенные вещества.