https://news.day.az/world/1605155.html Десятки тысяч армян интересуются наркотиками - в Ереване бьют тревогу
Десятки тысяч армян интересуются наркотиками - в Ереване бьют тревогу
Более 50 тыс. армянских граждан подписаны на ТГ-каналы, продающие наркотики.
Как передает Day.Az, об этом заявил на заседании коллегии Следкома глава ведомства Аргишти Кярамян.
В рамках расследования уже выявлены 49 интернет-площадок для торговли наркотиками и обнаружено 6 помещений с лабораторным оборудованием, где изготавливали запрещенные вещества.
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