https://news.day.az/world/1605160.html Израиль завершил эвакуацию граждан с границы сектора Газа
Израиль завершил эвакуацию граждан с границы сектора Газа
Израильская армия заявила о завершении эвакуации населения в приграничных с сектором Газа районах.
Как передает Day.Az, об этом сообщило в понедельник, 9 октября, издание Haaretz со ссылкой на представителя вооруженных сил.
"Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа", - сказал пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.
По его словам, боевики ХАМАС больше на территорию страны не проникают.
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