Израиль завершил эвакуацию граждан с границы сектора Газа

Израильская армия заявила о завершении эвакуации населения в приграничных с сектором Газа районах.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в понедельник, 9 октября, издание Haaretz со ссылкой на представителя вооруженных сил.

"Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа", - сказал пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

По его словам, боевики ХАМАС больше на территорию страны не проникают.