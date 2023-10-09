Эрдоган рассказал, какой политики ожидает Турция от Армении

Турция ожидает от Армении политики, направленной на мир и процветание.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

"Если Армения выполнит свои обещания, в частности открытие Зангезурского коридора, Турция готова шаг за шагом развивать отношения", - сказал он.