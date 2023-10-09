https://news.day.az/world/1605163.html Эрдоган рассказал, какой политики ожидает Турция от Армении
Эрдоган рассказал, какой политики ожидает Турция от Армении
Турция ожидает от Армении политики, направленной на мир и процветание.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.
"Если Армения выполнит свои обещания, в частности открытие Зангезурского коридора, Турция готова шаг за шагом развивать отношения", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре