https://news.day.az/world/1605168.html Израиль переходит к массированной атаке, какой еще не было - Нетаньяху - ВИДЕО
Израиль переходит к массированной атаке, какой еще не было - Нетаньяху - ВИДЕО
Армия освобождения Израиля переходит к массированной атаке на боевиков ХАМАС, какой еще не было.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к нации.
"Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование", - сказал он.
По словам Нетаньяху, после подавления сопротивления страна готова перейти от обороны к нападению. Израиль собирается "победить ХАМАС так же, как мир победил ИГИЛ"*.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре