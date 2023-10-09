Израиль переходит к массированной атаке, какой еще не было

Армия освобождения Израиля переходит к массированной атаке на боевиков ХАМАС, какой еще не было.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к нации.

"Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование", - сказал он.

По словам Нетаньяху, после подавления сопротивления страна готова перейти от обороны к нападению. Израиль собирается "победить ХАМАС так же, как мир победил ИГИЛ"*.