Кадры работы израильской системы "Железный купол"

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" перехватывает выпущенные с территории сектора Газа ракеты ХАМАС. Как передает Day.Az, кадры ее работы появились в распоряжении РЕН-ТВ.

Радар системы ПРО Iron Dome ("Железный купол") позволяет обнаруживать запуски ракет, а также минометных мин и снарядов и определять их траекторию полета, вероятное место падения. Командный пункт комплекса может отслеживать до 200 воздушных целей.