https://news.day.az/world/1605169.html Кадры работы израильской системы "Железный купол" - ВИДЕО
Кадры работы израильской системы "Железный купол" - ВИДЕО
Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" перехватывает выпущенные с территории сектора Газа ракеты ХАМАС. Как передает Day.Az, кадры ее работы появились в распоряжении РЕН-ТВ.
Радар системы ПРО Iron Dome ("Железный купол") позволяет обнаруживать запуски ракет, а также минометных мин и снарядов и определять их траекторию полета, вероятное место падения. Командный пункт комплекса может отслеживать до 200 воздушных целей.
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