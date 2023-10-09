Байден готов передать Украине ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден в сентябре уведомил о готовности передать Украине ракеты ATACMS, передает Day.Az со ссылкой на журнал The New Yorker.

Как уточнило издание, Байден одобрил отправку ракет Киеву незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон после начала специальной военной операции. По мнению автора, американский лидер почти год сопротивлялся этому, так как боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта.