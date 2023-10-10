Стычки во французском Лионе

Французские полицейские применили слезоточивый газ против участников несанкционированной акции в поддержку Палестины в Лионе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV.

По его данным, несмотря на озвученный ранее запрет местной префектуры, около 150 человек собрались рядом с площадью Габриэля Пери. Колонну демонстрантов сопровождали отряды полиции.

Телеканал не сообщает, что именно стало поводом для применения спецсредств, однако "первые стычки" начались после того, как от участников марша прозвучали лозунги об убийствах палестинцев Израилем и пособничестве в этом со стороны Франции. Полицейские разогнали участников демонстрации, было задержано четыре человека, еще восьми выписаны штрафы.