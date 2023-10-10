В США готовятся принять солидный пакет помощи для Украины

Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сенаторы от обеих партий заявили, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября - датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что, по его мнению, цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. Тем не менее последний заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.

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