Британия получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Компания Raytheon UK начала подготовку к испытаниям и интеграции лазерного оружия. Размещенную на бронеавтомобиле систему получит Минобороны Великобритании. Об этом сообщает UK Defence Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Систему будут испытывать на предприятии в Шотландии. 15-киловаттный лазер, который установят на шасси бронеавтомобиля Wolfhound, предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ходе четырехдневных испытаний в США лазерная система успешно обнаруживала и поражала беспилотники в различных условиях.

Минобороны заключило соглашение с Raytheon UK на разработку и установку лазерного оружия на Wolfhound в 2021 году.