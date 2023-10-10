Стали известны потери израильской армии

Армия обороны Израиля назвала имена еще 38 солдат, погибших во время атаки радикального палестинского движения ХАМАС в субботу. Таким образом, Израиль потерял с начала конфликта уже 123 военнослужащих, сообщила газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.

ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

Ранее мы писали о том, что Израиль успешно "закрыл" границу.