Израиль назвал главные цели в операции против ХАМАС

В итоге нынешнего конфликта Израиль должен убедиться в том, что у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, поставлена задача сделать так, "чтобы у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей к концу войны". "И это будет достигнуто", - подчеркнул Конрикус.

Пресс-секретарь отметил: "Что произойдет на этом пути и как мы выполним эту задачу, будет видно. Но на данном этапе мы продолжаем наносить удары с воздуха".

По его словам, есть планы по расширению операции, "и войска, резервы и регулярные подразделения, которые накапливаются вдоль южной границы, готовятся к выполнению своих задач".