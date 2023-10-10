Турция предлагает посредничество Израилю и ХАМАС

Турция готова оказать содействие обмену пленными между Израилем и ХАМАС, но возможная наземная операции израильских военных может этому воспрепятствовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hürriyet.

Несколько стран, утверждает издание, требуют от Турции вмешаться для спасения заложников, которые находятся у ХАМАС. Она благосклонно к этому относится, но существует серьезное препятствие, которое заключается в возможной наземной операции Израиля, которая может перерасти в полномасштабную войну.

Ранее мы писали о том, что Египет предлагает Израилю и ХАМАС обменяться пленными.