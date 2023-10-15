В КНДР предупредили о риске начала ядерной войны

Исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин заявил, что милитаризация космоса США может привести к ядерной войне. Слова господина Ли приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ли, "цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы использовать космическое пространство для наращивания возможностей нанесения превентивного удара по соседним странам, обеспечивая таким образом военное превосходство над региональными военными державами, в том числе Кореей, Китаем и Россией".

"В ситуации, когда США направляют на Корейский полуостров и прилегающие к нему территории крупномасштабные космические силы и усиленно работают над милитаризацией космоса с конечной целью упреждающего ядерного удара, проекты освоения космоса, включая военные спутники-разведчики, отвечают интересам обеспечения безопасности нашей страны и ее права на выживание", - подчеркнул северокорейский ученый.