В Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля

В странах Европы выразили опасения, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Об этом написал журнал Foreign Policy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным FP, 9 октября европейские страны обсудили вопрос предоставления военной помощи Израилю. Однако многие чиновники обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи стране, поскольку предположили, что из-за содействия Украины запасы вооружения почти закончились.

"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - подчеркнул чиновник из ФРГ, чье имя не раскрывается.