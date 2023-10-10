https://news.day.az/world/1605277.html Армия Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу - идут бои
Армия Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу - идут бои
Израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу, начались бои.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщают палестинские информационные ресурсы.
Населенный пункт расположен на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии, примерно в ста километрах от сектора Газа. Отмечается, что в нем идут вооруженные столкновения.
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