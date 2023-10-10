Франция препятствует заморозке предоставления европейской помощи палестинцам

Франция выступает против приостановки помощи со стороны Европейского союза палестинскому населению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы не поддерживаем приостановку помощи, которая направляется непосредственно палестинскому народу. Вчера мы ясно дали это понять Еврокомиссии", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее, 9 октября, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи объявил о заморозке помощи Палестине на €691 млн. Он подчеркнул, что "все платежи будут приостановлены, все проекты будут пересмотрены".

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 человек погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения.

ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.